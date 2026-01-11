11 Ocak Pazar MasterChef Altın Kupa'da Son Altın Ceket Kimin Oldu? 4. ve Son Ceketi Kim Aldı, Kimler Elendi?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 11 Ocak günü dördüncü ve sonuncu altın ceket sahibini buldu! Peki, Çağatay, Dilara, Kerem, Barbaros ve Ayaz'ın yarıştığı MasterChef Altın Kupa'da sonuncu altın ceketin sahibi kim oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Altın Kupa'da altın ceketlerin dördüncüsü ve sonuncusu sahibini buldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci turda yarışmacılardan "Saray Mutfağı"ndan esinlenen bir yaratıcılık tabağı istendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın