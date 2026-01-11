onedio
11 Ocak Pazar MasterChef Altın Kupa'da Son Altın Ceket Kimin Oldu? 4. ve Son Ceketi Kim Aldı, Kimler Elendi?



Lila Ceylan

12.01.2026 - 00:21

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 11 Ocak günü dördüncü ve sonuncu altın ceket sahibini buldu! Peki, Çağatay, Dilara, Kerem, Barbaros ve Ayaz'ın yarıştığı MasterChef Altın Kupa'da sonuncu altın ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef Altın Kupa'da altın ceketlerin dördüncüsü ve sonuncusu sahibini buldu!



Altın Kupa'da son ceketin verileceği bölümün konsepti 'Saray Mutfağı'ydı.

Yarışmacılardan 1 saat 15 dakika içinde Soğanlama, Kavun Dolması ve Helva-i Hakani çıkarması istendi.

İlk turda Çağatay 22.5, Dilara 21, Kerem 20.5, Barbaros 19.5 ve Ayaz 18 puan aldı.

İkinci turda yarışmacılardan "Saray Mutfağı"ndan esinlenen bir yaratıcılık tabağı istendi.



Şef tabağı çıkarmak üzere kolları sıvayan Çağatay, Dilara, Kerem, Barbaros ve Ayaz elinden geleni yaptı. Birbirinden güzel tabaklar çıkaran beş ismin kıyasıya mücadelesinin ardından MasterChef Altın Kupa'da sonunucu altın ceketi alan isim belli oldu. 

İkinci turda elenen ilk isim Ayaz, ikinci elenen isim Barbaros, üçüncü elenen isim Kerem oldu. 

Çağatay ve Dilara arasında kalınan yarışta Dilara 45.5, Çağatay ise 46.5 puan aldı.

MasterChef Altın Kupa'da dördüncü ve sonuncu altın ceketi kazanan Çağatay oldu.





