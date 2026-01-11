Berfu Yayınla Şu Videoyu: Çakal ve Berfu Yenenler Arasındaki Gerginliğin Neden Çıktığına Dair Yeni İddia
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve sır gibi saklanan Berfu Yenenler ile Çakal krizi gün geçtikçe merakı daha çok çeliyor. Hangi tarafın haklı olduğuna bir türlü karar veremediğimiz olayda bu sefer yeni bir iddia ortaya atıldı! @fenomendaily isimli hesap, olayların aslını öğrendiğini iddia etti ve yaşananları anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzunca bir süredir "Talk Show Perileri"ne devam eden Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda programıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu.
Çakal, o programı kast ederek "Hayatımda yaşadığım en kötü deneyim diyebilirim. Çok terbiyesiz sorular soruldu" demiş, merakı iyice artırmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde @fenomendaily hesabı tarafından kavganın neden çıktığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
O programın çekildiği gün seyirciler arasında olduğunu iddia eden bir kullanıcı da bu tweet'i paylaştı;
