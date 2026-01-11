Berfu Yayınla Şu Videoyu: Çakal ve Berfu Yenenler Arasındaki Gerginliğin Neden Çıktığına Dair Yeni İddia

Her bölümde birbirinden ünlü konuklar ağırlayan ve sosyal medyayı kasıp kavuran Berfu Yenenler, iki ay önce Talk Show Perileri'nin yeni sezonuna başlamıştı.

Yaklaşık 8 ay önce ise Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı. Çekim sırasında yaşananları anlatan Berfu Yenenler, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını ve o konuğun Danla Bilic’in de çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu belirtmişti. Yenenler 'Bildiğin kavga ettik! Allah'a havale ediyorum onu' ifadelerini kullanmıştı.

Yenenler'in 'Danla Bilic' vurgusu sebebiyle bahsettiği kişinin Çakal olduğu düşünülmüş, o gün çekimde yer alan seyirciler tarafından da doğrulanmıştı.