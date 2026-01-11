onedio
Berfu Yayınla Şu Videoyu: Çakal ve Berfu Yenenler Arasındaki Gerginliğin Neden Çıktığına Dair Yeni İddia

Berfu Yayınla Şu Videoyu: Çakal ve Berfu Yenenler Arasındaki Gerginliğin Neden Çıktığına Dair Yeni İddia

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.01.2026 - 21:06

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve sır gibi saklanan Berfu Yenenler ile Çakal krizi gün geçtikçe merakı daha çok çeliyor. Hangi tarafın haklı olduğuna bir türlü karar veremediğimiz olayda bu sefer yeni bir iddia ortaya atıldı! @fenomendaily isimli hesap, olayların aslını öğrendiğini iddia etti ve yaşananları anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzunca bir süredir "Talk Show Perileri"ne devam eden Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda programıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu.

Uzunca bir süredir "Talk Show Perileri"ne devam eden Berfu Yenenler, geçtiğimiz aylarda programıyla ilgili ilginç bir açıklamada bulunmuştu.

Her bölümde birbirinden ünlü konuklar ağırlayan ve sosyal medyayı kasıp kavuran Berfu Yenenler, iki ay önce Talk Show Perileri'nin yeni sezonuna başlamıştı. 

Yaklaşık 8 ay önce ise Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı. Çekim sırasında yaşananları anlatan Berfu Yenenler, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını ve o konuğun Danla Bilic’in de çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu belirtmişti. Yenenler 'Bildiğin kavga ettik! Allah'a havale ediyorum onu' ifadelerini kullanmıştı.

Yenenler'in 'Danla Bilic' vurgusu sebebiyle bahsettiği kişinin Çakal olduğu düşünülmüş, o gün çekimde yer alan seyirciler tarafından da doğrulanmıştı.

Çakal, o programı kast ederek "Hayatımda yaşadığım en kötü deneyim diyebilirim. Çok terbiyesiz sorular soruldu" demiş, merakı iyice artırmıştı.

Çakal, o programı kast ederek "Hayatımda yaşadığım en kötü deneyim diyebilirim. Çok terbiyesiz sorular soruldu" demiş, merakı iyice artırmıştı.

Bunun üzerine Berfu Yenenler, 'Programı ben yayınlasam mağdur olan ben olmazdım. Benim bir problemim yok isterse yeni program çekebiliriz' açıklamasında bulunarak soğukkanlı bir tavır sergilemişti. 

Olay durulmak bilmedi. Berfu Yenenler'in 'Mağdur olan ben olmazdım' açıklamasının yayıldığı gün, Çakal'dan da karşılık gelmişti. Çakal, 'Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım susman lazım :D' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde @fenomendaily hesabı tarafından kavganın neden çıktığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz saatlerde @fenomendaily hesabı tarafından kavganın neden çıktığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

@fenomendaily, olayları körükleyen anın, Berfu Yenenler'in 'Hayatınla ilgili keşke dediğin bir şey var mı?' sorusuna Çakal'dan gelen 'Burada bulunmayı seçmem' cevabının olduğunu iddia etti. 

Olayların sonradan daha da alevlendiğini söyleyen @fenomendaily, Çakal'ın ağzından son derece saygısız ve sınırı aşan bir laf ettiğini de öne sürdü.

O programın çekildiği gün seyirciler arasında olduğunu iddia eden bir kullanıcı da bu tweet'i paylaştı;

O programın çekildiği gün seyirciler arasında olduğunu iddia eden bir kullanıcı da bu tweet'i paylaştı;

Berfu Yenenler şu videoyu yayınlasa da bir anlasak artık!

