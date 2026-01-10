onedio
Yayınlanmayan Bölüm Hakkında Konuşan Berfu Yenenler'e Çakal'dan Yanıt Geldi!

10.01.2026 - 17:12

Berfu Yenenler, aylar önce Danla Bilic’in YouTube programına konuk olduğu bölümde dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Kendi YouTube kanalında yer alan talk show formatındaki programında, çok ünlü bir konukla çekim sırasında ciddi bir gerginlik yaşadıklarını söyleyen Yenenler, bu nedenle söz konusu bölümü yayınlamama kararı aldığını anlatmıştı. 

Çekim esnasında karşılıklı laf sokmaların arttığını, ortamın iyice gerildiğini ve olayın kameralar kapandıktan sonra da tatsız bir hâl aldığını dile getiren Berfu Yenenler, Çakal'ın olay olan sözleri sonrası açıklamada bulundu. Yenenler'in o sözlerinin üzerine Çakal sessizliğini bozdu.

Rapçi Çakal, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda daha önce çekilmiş ama yayınlanmamış bir programdaki deneyimini anlatırken oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

Berfu Yenenler’in bu sözlerinin ardından Çakal’dan yanıt geldi.

Rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı hikâyede “Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım artık susmam lazım” ifadelerini kullanarak dikkat çeken bir göndermede bulundu. Çakal’ın bu paylaşımı, taraflar arasındaki gerilimin henüz tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı ve tartışma magazin gündeminde yeniden alevlendi.

