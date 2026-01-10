Yayınlanmayan Bölüm Hakkında Konuşan Berfu Yenenler'e Çakal'dan Yanıt Geldi!

Berfu Yenenler, aylar önce Danla Bilic’in YouTube programına konuk olduğu bölümde dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu. Kendi YouTube kanalında yer alan talk show formatındaki programında, çok ünlü bir konukla çekim sırasında ciddi bir gerginlik yaşadıklarını söyleyen Yenenler, bu nedenle söz konusu bölümü yayınlamama kararı aldığını anlatmıştı.

Çekim esnasında karşılıklı laf sokmaların arttığını, ortamın iyice gerildiğini ve olayın kameralar kapandıktan sonra da tatsız bir hâl aldığını dile getiren Berfu Yenenler, Çakal'ın olay olan sözleri sonrası açıklamada bulundu. Yenenler'in o sözlerinin üzerine Çakal sessizliğini bozdu.