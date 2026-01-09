Şebnem Bozoklu'nun "Dost Kazığı Yedim" İtirafına Ezgi Mola'dan Yanıt

Şebnem Bozoklu'nun “En son ne zaman kazık yedin?” sorusunu “Evet yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla size söylemeyeceğim.' şeklinde cevap vermesinin ardından “İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım.” ifadeleri dikkat çekmişti.

“Gerçek olmayan”, dışarıya bambaşka bir imaj yansıtan ve kendi gerçeğiyle örtüşmeyen bir kişiyi hayatından çıkardığını söyleyen Bozoklu’nun bu sözleri, “acaba kimi kastetti?” sorusunu doğurmuştu. Sosyal medyada tahminler havada uçuşurken gözler yakın dostlarından biri olan Ezgi Mola’ya çevrilmişti.