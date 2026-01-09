onedio
Şebnem Bozoklu'nun "Dost Kazığı Yedim" İtirafına Ezgi Mola'dan Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
09.01.2026 - 14:16

Samimi çıkışları ve filtresiz açıklamalarıyla dikkat çeken Şebnem Bozoklu, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece programında söyledikleriyle magazin gündeminin merkezine oturdu. “Kazık yedim ama söylemeyeceğim” diyerek merakı iyice artıran Bozoklu’nun sözleri sonrası gözler yakın çevresine çevrilmişti. Ezgi Mola yöneltilen sorular sonrası açıklamada bulundu.

Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti.

Şebnem Bozoklu'nun “En son ne zaman kazık yedin?” sorusunu “Evet yedim ve hâlâ sindiremedim. Ama o kazığın ne olduğunu asla size söylemeyeceğim.' şeklinde cevap vermesinin ardından “İnsanlara yansıttığı imajının kendi gerçeğiyle alakası olmadığı için birini çıkardım.”  ifadeleri dikkat çekmişti.

“Gerçek olmayan”, dışarıya bambaşka bir imaj yansıtan ve kendi gerçeğiyle örtüşmeyen bir kişiyi hayatından çıkardığını söyleyen Bozoklu’nun bu sözleri, “acaba kimi kastetti?” sorusunu doğurmuştu. Sosyal medyada tahminler havada uçuşurken gözler yakın dostlarından biri olan Ezgi Mola’ya çevrilmişti.

Şebnem Bozoklu’nun sözlerinin ardından muhabirlerin “Bahsettiği kişi siz olabilir misiniz?” sorusuyla karşılaşan Ezgi Mola'dan iddialara net bir cevap geldi.

