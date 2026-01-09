Şebnem Bozoklu'nun "Dost Kazığı Yedim" İtirafına Ezgi Mola'dan Yanıt
Samimi çıkışları ve filtresiz açıklamalarıyla dikkat çeken Şebnem Bozoklu, bu kez İbrahim Selim ile Bu Gece programında söyledikleriyle magazin gündeminin merkezine oturdu. “Kazık yedim ama söylemeyeceğim” diyerek merakı iyice artıran Bozoklu’nun sözleri sonrası gözler yakın çevresine çevrilmişti. Ezgi Mola yöneltilen sorular sonrası açıklamada bulundu.
Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim ile Bu Gece programında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelmişti.
Şebnem Bozoklu’nun sözlerinin ardından muhabirlerin “Bahsettiği kişi siz olabilir misiniz?” sorusuyla karşılaşan Ezgi Mola'dan iddialara net bir cevap geldi.
