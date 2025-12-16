Şebnem Bozoklu'nun “Gerçek Değil, İmajı Sahte” Diyerek Hayatından Çıkardığı Kişi Merak Konusu Oldu

2025’te Şebnem Bozoklu’nu sık görmemizin en büyük nedeni, yılın popüler işlerinde arka arkaya yer alması: TV tarafında Show TV’de “Rüya Gibi” dizisinde “Fiko” karakteriyle ekrana gelirken, aynı dönemde “Kızılcık Şerbeti”kadrosundaki rolü de geniş bir izleyici kitlesinin radarındaydı. Sinema tarafında ise Bozoklu, 2024’teki filmin devamı olan “Gelin Takımı 2” ile yeniden seyircinin karşısına çıkmıştı.

Programın konuşulan anlarından biri de, Bozoklu’nun yeni işlerine dair anlattıklarıydı. Bozoklu, Show TV’de yayınlanan “Rüya Gibi” dizisine dahil olma sürecini anlatırken, senaryoda okuduğu cesur bir repliğin kararında etkili olduğunu söyleyerek stüdyodaki seyirciyi güldürüdü.