Şebnem Bozoklu'nun “Gerçek Değil, İmajı Sahte” Diyerek Hayatından Çıkardığı Kişi Merak Konusu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.12.2025 - 09:45

Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim ile Bu Gece’ye konuk olduğu bölümde yaptığı çıkışlarıya ve program boyunca verdiği samimi cevaplarla gündeme oturdu. Özellikle “gerçek olmayan”, dışarıya bambaşka bir imaj yansıtan ve kendi gerçeğiyle örtüşmeyen bir kişiyi hayatından çıkardığını söyleyen Bozoklu'nun sert sözleri, izleyenlerde “acaba kimi kastetti?” merakını büyüttü.

Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim ile Bu Gece’nin son bölümünde yaptığı bir çıkışla gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

2025’te Şebnem Bozoklu’nu sık görmemizin en büyük nedeni, yılın popüler işlerinde arka arkaya yer alması: TV tarafında Show TV’de “Rüya Gibi” dizisinde “Fiko” karakteriyle ekrana gelirken, aynı dönemde “Kızılcık Şerbeti”kadrosundaki rolü de geniş bir izleyici kitlesinin radarındaydı. Sinema tarafında ise Bozoklu, 2024’teki filmin devamı olan “Gelin Takımı 2” ile yeniden seyircinin karşısına çıkmıştı. 

Programın konuşulan anlarından biri de, Bozoklu’nun yeni işlerine dair anlattıklarıydı. Bozoklu, Show TV’de yayınlanan “Rüya Gibi” dizisine dahil olma sürecini anlatırken, senaryoda okuduğu cesur bir repliğin kararında etkili olduğunu söyleyerek stüdyodaki seyirciyi güldürüdü.

Şebnem Bozoklu'nun merak yaratan o ifadelerine gelin birlikte bakalım:

