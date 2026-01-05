Para Senin İçin Ne Demek? Özgürlük mü? Risk mi?

Para senin için öncelikle seçme hakkı demek. Nerede yaşayacağın, ne yapacağın ve nasıl bir hayat kuracağın üzerinde söz sahibi olmak istiyorsun. Para arttıkça kendini daha hafif, daha bağımsız ve daha güçlü hissediyorsun. Senin için zenginlik kontrol etmekten çok, serbest kalmakla ilgili. Ve özgürlüğü bu şekilde buluyorsun!