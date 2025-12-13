onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytingler Sonunu Belirleyecek: ATV'nin İddialı Dizisi Final Yapabilir!

Reytingler Sonunu Belirleyecek: ATV'nin İddialı Dizisi Final Yapabilir!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 20:48

ATV’nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Gözleri Karadeniz için final ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzası taşıyan yapımın, önümüzdeki salı yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edebileceği gündeme geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV’nin salı akşamları ekrana gelen, O3 Medya imzalı Gözleri Karadeniz, Karadeniz’in sert atmosferinden İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan hikâyesiyle sezonun öne çıkan dramlarından biri olarak başlamıştı.

ATV’nin salı akşamları ekrana gelen, O3 Medya imzalı Gözleri Karadeniz, Karadeniz’in sert atmosferinden İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan hikâyesiyle sezonun öne çıkan dramlarından biri olarak başlamıştı.

Dizinin merkezinde, Rize’de büyüyen Azil Yılmaz (Halit Özgür Sarı) ile ailenin avukatı Güneş (Özge Yağız) arasındaki ilişki yer alırken; yapım, çekimlerini Rize/Çamlıhemşin ve İstanbul'da sürdürüyordu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin geleceği, salı akşamı yayınlanacak bölümün dakikalık tahmini reyting performansına bağlı olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin geleceği, salı akşamı yayınlanacak bölümün dakikalık tahmini reyting performansına bağlı olacak.

Eğer reytinglerde beklentiyi karşılayacak düzeyde bir artış yaşanmazsa, halihazırda çekilmiş olan final sahnesi bölümün sonuna eklenerek dizinin final yapması planlanıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, 6. bölüm itibarıyla ilk bölümünün çekildiği Rize’ye taşınmış, hikâyesini Karadeniz atmosferinde sürdürmeye başlamıştı. Bu hamlenin ardından dizinin gidişatı merakla takip edilirken, gözler şimdi 16. bölümün reytinglerine çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın