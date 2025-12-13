Reytingler Sonunu Belirleyecek: ATV'nin İddialı Dizisi Final Yapabilir!
ATV’nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Gözleri Karadeniz için final ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzası taşıyan yapımın, önümüzdeki salı yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edebileceği gündeme geldi.
ATV’nin salı akşamları ekrana gelen, O3 Medya imzalı Gözleri Karadeniz, Karadeniz’in sert atmosferinden İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan hikâyesiyle sezonun öne çıkan dramlarından biri olarak başlamıştı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin geleceği, salı akşamı yayınlanacak bölümün dakikalık tahmini reyting performansına bağlı olacak.
