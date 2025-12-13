Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu!
Uzak Şehir, geçtiğimiz sezondan beri hem pazartesi akşamları kendi rekorunu kırıp hem de haftalık reytinglerde zirvede yer almıştı. Ta ki Taşacak Bu Deniz yayınlanmaya başlayana kadar. TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, önce cumanın lideri Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederken daha sonra Uzak Şehir'le haftalık reytinglerde mücadeleye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz, reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın