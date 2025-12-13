onedio
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu!

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 12:51

Uzak Şehir, geçtiğimiz sezondan beri hem pazartesi akşamları kendi rekorunu kırıp hem de haftalık reytinglerde zirvede yer almıştı. Ta ki Taşacak Bu Deniz yayınlanmaya başlayana kadar. TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, önce cumanın lideri Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederken daha sonra Uzak Şehir'le haftalık reytinglerde mücadeleye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?

Taşacak Bu Deniz, reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor.

12 Aralık Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atan Taşacak Bu Deniz resmen durdurulamıyor. 3 sezon boyunca cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti'ni gelir gelmez tahtından eden Taşacak Bu Deniz, Şerbo'nun ardından gözünü haftalık reytinglere dikmişti.

Geçtiğimiz sezondan beri zirveyi kimselere bırakmayan Uzak Şehir'i haftalık reytinglerde geçerek sezonun en çok izlenen dizisi olmaya aday olan Taşacak Bu Deniz'in haftalık akıbeti belli oldu.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 2 puanlık bir yükselişle kendi rekorunu kırmasına rağmen Uzak Şehir'e kıl payı farkla yenildi. Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

