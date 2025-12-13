Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Belli Oldu!

Uzak Şehir, geçtiğimiz sezondan beri hem pazartesi akşamları kendi rekorunu kırıp hem de haftalık reytinglerde zirvede yer almıştı. Ta ki Taşacak Bu Deniz yayınlanmaya başlayana kadar. TRT 1'in yeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, önce cumanın lideri Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederken daha sonra Uzak Şehir'le haftalık reytinglerde mücadeleye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?