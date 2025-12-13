O Diziden Yeni Rekor Geldi, 17 Reytingi Geçti: 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 12 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Esme'nin Eleni'nin annesi olduğunu öğrendiği yeni bölümde yeni bir reyting rekoru geldi. Taşacak Bu Deniz, ABC1 kategorisinde 17 reytingi aşarak kendi rekorunu kırdı. Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde zirvede yer alırken özet bölümü de rakibi Kızılcık Şerbeti'ni geçerek ikinci sırada yer aldı.

Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde düşüş yaşamaya devam etti. Dizi, 3. sırada yer alarak Taşacak Bu Deniz'in yanına bile yaklaşamadı.