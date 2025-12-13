O Diziden Yeni Rekor Geldi, 17 Reytingi Geçti: 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
12 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 12 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını artırdı ve yeni bir reyting rekoru kırdı. Kızılcık Şerbeti düşüşüne devam etti. Taşacak Bu Deniz'in özet bölümü bile Şerbo'yu solladı.
İşte 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları...
12 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
