O Diziden Yeni Rekor Geldi, 17 Reytingi Geçti: 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

O Diziden Yeni Rekor Geldi, 17 Reytingi Geçti: 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2025 - 10:45

12 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 12 Aralık Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını artırdı ve yeni bir reyting rekoru kırdı. Kızılcık Şerbeti düşüşüne devam etti. Taşacak Bu Deniz'in özet bölümü bile Şerbo'yu solladı.

İşte 12 Aralık Cuma Reyting Sonuçları...

12 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 12 Aralık Cuma reyting sonuçları açıklandı. Esme'nin Eleni'nin annesi olduğunu öğrendiği yeni bölümde yeni bir reyting rekoru geldi. Taşacak Bu Deniz, ABC1 kategorisinde 17 reytingi aşarak kendi rekorunu kırdı. Taşacak Bu Deniz tüm kategorilerde zirvede yer alırken özet bölümü de rakibi Kızılcık Şerbeti'ni geçerek ikinci sırada yer aldı.

Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde düşüş yaşamaya devam etti. Dizi, 3. sırada yer alarak Taşacak Bu Deniz'in yanına bile yaklaşamadı.

12 Aralık Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 16.29 (1)

AB: 15.21 (1)

ABC: 17.52 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 5.98 (3)

AB: 5.47 (3)

ABC: 6.32 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.61 (4)

AB: 2.08 (12)

ABC: 3.34 (8)

