onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlk Kaşığı Gördük! MasterChef Altın Kupa'da İlk Kaşık O Yarışmacıya Atıldı

İlk Kaşığı Gördük! MasterChef Altın Kupa'da İlk Kaşık O Yarışmacıya Atıldı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 23:42

16 eski yarışmacının geri dönüşüyle başlayan MasterChef Türkiye Altın Kupa'da jüri üyesi şefler ilk kaşığı attı. Kerem ve Sergen'in yarıştığı etapta Mehmet Şef ikiliden birine kaşık attı. Peki, MasterChef'te kaşık Sergen'e mi yoksa Kerem'e mi gitti?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da sonunda beklenen an geldi. Şefler, bir yarışmacıya kaşık attı.

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da sonunda beklenen an geldi. Şefler, bir yarışmacıya kaşık attı.

16 eski yarışmacının geri döndüğü MasterChef Altın Kupa'nın ilk haftasında kaptanlar Sergen ve Çağatay oldu. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki mücadele devam ederken yarışmada beklenen an geldi. Mehmet Şef, MasterChef Altın Kupa'nın ilk kaşığını attı. Bu akşamki etapta Kerem'le mücadele eden Sergen, MasterChef Altın Kupa'nın ilk kaşığını aldı.

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da Mehmet Şef'in Sergen'e kaşık attığı anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın