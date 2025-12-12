İlk Kaşığı Gördük! MasterChef Altın Kupa'da İlk Kaşık O Yarışmacıya Atıldı
16 eski yarışmacının geri dönüşüyle başlayan MasterChef Türkiye Altın Kupa'da jüri üyesi şefler ilk kaşığı attı. Kerem ve Sergen'in yarıştığı etapta Mehmet Şef ikiliden birine kaşık attı. Peki, MasterChef'te kaşık Sergen'e mi yoksa Kerem'e mi gitti?
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da sonunda beklenen an geldi. Şefler, bir yarışmacıya kaşık attı.
MasterChef Türkiye Altın Kupa'da Mehmet Şef'in Sergen'e kaşık attığı anlar:
