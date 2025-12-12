onedio
ATV'den Flaş Hamle! Yeni Dizi Liliyar'ın İsmi Değişti

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 21:43

Kanalların yeni yıl için dizi hazırlığı devam ediyor. Pek çok kanal dizi projelerini iptal ederken ATV'nin Liliyar dizisinin sete çıkmasına çok az bir zaman kaldı. İlk ismi 'Liliyar' olarak duyurulan dizinin ismi değişti. Peki, yeni dizinin ismi ne oldu?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Dizi sektöründeki bütçe yetersizliği nedeniyle pek çok dizi iptal ediliyor.

Şu ana kadar Serseri Aşıklar, Hayatın Benim, Ülker Abla ve Bulutların Üzerinde dizileri iptal olurken ATV, yeni yıl için hazırlıklarını sürdürdüğü Liliyar dizisini yayınlama kararında geri adım atmadı. Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın başrollerde yer aldığı dizi için geri sayım başlarken ATV'den flaş bir hamle geldi.

ATV'nin yeni dizisi Liliyar'ın ismi değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Liliyar dizisinin ismi 'Aynı Yağmurun Altında' oldu. Altuntaş, dizi ekibinin 25 Aralık'ta sete çıkmasının planlandığını açıkladı.

