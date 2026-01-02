Her daim olayların kalbine nüfuz eden bir mantık silahıyla donanmışsın. Duygusal dalgaların seni sürüklemeye çalıştığı o anlarda bile, içindeki ses 'Dur bir dakika, bir mantık süzgecinden geçirelim bunu' der. Senin için hayat bir satranç tahtası gibi, her hamlenin önceden düşünülüp planlanması gereken bir oyun. Detaylara olan ilgin, senin bu oyunu nasıl oynadığının da bir göstergesi. Bazıları seni soğuk ve mesafeli biri olarak algılayabilir. Ancak bu, aslında senin işine olan yoğun odaklanmanın bir yansıması. Senin bu soğukluğun, buzdağının görünen kısmı. Altında yatan gerçek ise, senin olayları derinlemesine analiz etme ve her şeyi mantığınla çözme eğilimin. Bu yüzden, seni soğuk ve mesafeli olarak görenler, aslında senin bu derin düşünme ve analiz etme yeteneğini göz ardı ediyorlar. Senin bu özelliklerin, aslında seni sen yapan şeyler. Ve bu, senin en büyük gücün.