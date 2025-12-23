Burcuna Göre Aşk Acını Ne Zaman Atlatırsın?
Aşk, hayatımızın en güzel ama bir o kadar da zorlu dönemlerinden biri. Kimi zaman kalbimizi hızlandıran, kimi zaman ise bizi derin bir hüzne sürükleyen bu duygusal yolculukta, yıldızların bize rehberlik ettiğini biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz! Burcunuz, aşk acınızı ne zaman atlatacağınız konusunda size ipuçları verebilir. Her burcun kendine özgü bir karakteri, duygusal tepkileri ve aşk acısını atlatma süreci vardır. Kimi hızlı atlatır, kimi ise yavaşça ve derin bir süreçten geçer. Ama endişelenmeyin, aşk acısı da tıpkı her acı gibi geçici.
Burcunu seçer misin?
1–2 ay içinde toparlanırsın.
6 ay – 1 yıl sürebilir.
1 ay bile sürmeyebilir.
1 yıl veya daha fazla…
2–3 ay.
3–6 ay.
4–6 ay.
Uzun sürer ama bir anda biter.
1–2 ay.
6 ay civarı.
Belirsiz ama hızlı.
Çok uzun sürebilir.
