Biraz kendinle yüzleşmeye hazır mısın? Belki de bugüne kadar hiç fark etmediğin, seni sen yapan ancak aynı zamanda zayıflığın olan bir yönünü keşfetmek üzeresin. Herkesin bir zayıflığı vardır, bu tamamen doğal. Ancak önemli olan, bu zayıflığı kabullenip onunla nasıl başa çıktığın. Peki senin gizli zayıflığın ne olabilir? Belki de çok duygusal olman, belki de aşırı mükemmeliyetçi olman. Ya da belki de her zaman herkesi memnun etmeye çalışman.
Seni Sen Yapan Gizli Zayıflığın Nedir?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. Eleştiri aldığında nasıl hissedersin?
5. Bir arkadaşın senden ani bir iyilik istediğinde ne yaparsın?
6. Bir hedef belirlediğinde ilerleyişin nasıl olur?
7. Bir tartışmada en çok hangisi seni zorlar?
8. Son olarak yeni bir şey öğrenirken en zayıf olduğun nokta hangisi?
Gizli Zayıflığın: Mükemmeliyetçilik
Gizli Zayıflığın: Aşırı Hassasiyet ve Kaygı
Gizli Zayıflığın: Güvensizlik ve Kendini Küçümseme
Gizli Zayıflığın: Erteleme ve Motivasyon Dalgalanmaları
