En Çok Hangi Duygudan Kaçıyorsun?
Hepimizin hayatında kaçtığımız, belki de bir türlü yüzleşmekten çekindiğimiz duygular vardır. Kimimiz aşk acısından kaçar, kimimiz yalnızlıktan... Kimimiz başarısızlık korkusuyla uykularını kaçırırken, kimimiz de reddedilme endişesiyle yeni deneyimlere kapılarını kapatır. Peki ya siz? Siz hangi duygudan kaçıyorsunuz?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir konuşma yapman gerektiğinde nasıl davranırsın?
4. Birisi seni yanlış anladığında ne hissedersin?
5. Planların bozulduğunda ilk tepkin nedir?
6. Biri seni eleştirdiğinde tepkin?
7. Aniden yoğun bir duygu hissedince genelde…
8. Son olarak birine duygularını açman gerektiğinde…
Kırılganlıktan Kaçıyorsun!
Öfkeden Kaçıyorsun!
Kaygıdan Kaçıyorsun!
Gerçek Yüzleşmeden Kaçıyorsun!
