En Çok Hangi Duygudan Kaçıyorsun?

Bir hayli zamanını alıyor değil mi? Sürekli aklına takılan 'Ya şöyle olursa?' sorusu... Bu düşünce, adeta seninle birlikte yaşayan, sürekli seni takip eden bir gölge gibi. Her an, her durumda karşına çıkıyor. Bir toplantıya mı gidiyorsun, 'Ya toplantıda bir hata yaparsam?' diye düşünüyorsun. Yeni bir projeye mi başlıyorsun, 'Ya başarısız olursam?' diye endişeleniyorsun. Belki de yeni bir ilişkiye adım atıyorsun ve 'Ya yine yalnız kalırsam?' diye korkuyorsun. Stres, belirsizlik ve ani değişiklikler... Bu üçlü senin için adeta bir kabus. Her biri, senin içindeki endişeyi, korkuyu ve belirsizliği tetikliyor. Belki de bu yüzden, her yeni durumda 'Ya şöyle olursa?' diye düşünmeye başlıyorsun. Çünkü belirsizlik, senin için adeta bir tehdit. Ani değişiklikler ise seni adeta bir labirentin içine atıyor, çıkışı bulmakta zorlanıyorsun.