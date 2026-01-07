Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş İçin “Bu Anormal Bir Durum” Uyarısı
Altın ve gümüş yatırımcıları, para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarını yakından takip ediyor. İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında Kapalıçarşı’da fiziki altın ve gümüş bulunmasının zorlaştığını söyleyerek yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti. Memiş ayrıca, “Altın, gümüş, dolar, borsa ve kripto paralar aynı anda yükseliyor. Bu anormal bir durum” uyarısında bulundu.
Kaynak: GZT
Değerli emtialar olan altın ve gümüş, ülkeler arasında artan gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçti.
Altın, gümüş, dolar, borsa ve kripto paralar aynı anda yükseliyor.
7 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?
