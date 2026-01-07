Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş İçin “Bu Anormal Bir Durum” Uyarısı

ABD’nin Venezuela operasyonu ile ülkeler arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Uzmanlar, ABD ile İsrail’in İran’a karşı askeri bir operasyona da hazırlandığını iddia ediyor.

Jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, “Sadece altın değil, gümüş, borsa ve kripto paralar da aynı anda yükseliyor. BIST 100 yüzde 2 prim yaptı, döviz güçlü, kripto artışta. Hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum” ifadelerini kullandı.

Ons altının 3 bin 300 dolardan 4 bin 540 dolara kadar çıktığını hatırlatan Memiş, “Önümüzde 4 bin 500–4 bin 600 dolar dirençleri var. Hatta 4 bin 880 dolara kadar alan açılabilir. Ancak zemin çok kaygan. Gün içinde 100 dolarlık dalgalanmalar görüyoruz” dedi.