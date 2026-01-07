onedio
Yatırım Uzmanı İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş İçin "Bu Anormal Bir Durum" Uyarısı

Yatırım Uzmanı İslam Memiş’ten Altın ve Gümüş İçin “Bu Anormal Bir Durum” Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.01.2026 - 09:48

Altın ve gümüş yatırımcıları, para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in açıklamalarını yakından takip ediyor. İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında Kapalıçarşı’da fiziki altın ve gümüş bulunmasının zorlaştığını söyleyerek yatırımcıları dikkatli olmaya davet etti. Memiş ayrıca, “Altın, gümüş, dolar, borsa ve kripto paralar aynı anda yükseliyor. Bu anormal bir durum” uyarısında bulundu.

Kaynak: GZT

İçeriğin Devamı Aşağıda
Değerli emtialar olan altın ve gümüş, ülkeler arasında artan gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Değerli emtialar olan altın ve gümüş, ülkeler arasında artan gerilimle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Özellikle altın ve gümüş tedarikinde yaşananlara dikkat çeken İslam Memiş, piyasada fiziki olarak altın ve gümüşe ulaşmanın zorlaştığını söyledi.

Kuyumcuların “randevulu satış” yaptığını belirten Memiş, “Gümüş için 15 gün sonrasına gün veriliyor. Kapora veya peşin ödeme isteniyor. Ödemeyi sakın elden yapmayın, banka üzerinden yapın. Dolandırılmayın” dedi.

Altın, gümüş, dolar, borsa ve kripto paralar aynı anda yükseliyor.

Altın, gümüş, dolar, borsa ve kripto paralar aynı anda yükseliyor.

ABD’nin Venezuela operasyonu ile ülkeler arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Uzmanlar, ABD ile İsrail’in İran’a karşı askeri bir operasyona da hazırlandığını iddia ediyor.

Jeopolitik risklere dikkat çeken İslam Memiş, “Sadece altın değil, gümüş, borsa ve kripto paralar da aynı anda yükseliyor. BIST 100 yüzde 2 prim yaptı, döviz güçlü, kripto artışta. Hepsinin aynı anda yükselmesi riskli ve anormal bir durum” ifadelerini kullandı.

Ons altının 3 bin 300 dolardan 4 bin 540 dolara kadar çıktığını hatırlatan Memiş, “Önümüzde 4 bin 500–4 bin 600 dolar dirençleri var. Hatta 4 bin 880 dolara kadar alan açılabilir. Ancak zemin çok kaygan. Gün içinde 100 dolarlık dalgalanmalar görüyoruz” dedi.

7 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

7 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 173 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 393 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 785 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41 bin 412 TL

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
