onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dört Sene Önce 1.8 Milyon Dolara Alınan NFT’nin Değeri 450 Dolara Düştü

Dört Sene Önce 1.8 Milyon Dolara Alınan NFT’nin Değeri 450 Dolara Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2026 - 22:02

Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan dijital varlıkların genel ismi olan NFT'ler pandemiden sonra hayatımıza girmişti. Hatta bu dijital sanat eserleri piyasaya öyle hızlı girdi ki basit görsel dosyaları bile milyon dolarlardan satıldı, pek çok kişi bunu geleceğin yatırım aracı olarak görüyordu. Ancak NFT teknolojisi yatırımcısının yüzünü güldürmedi. 2021'de 1.8 milyon dolara satılan bir dijital eserin günümüzdeki değeri tekrar gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mekaverse'ün koleksiyonunun bir parçası olan 2194 sayılı NFT 4 yıl önce rekor kırmıştı.

Mekaverse'ün koleksiyonunun bir parçası olan 2194 sayılı NFT 4 yıl önce rekor kırmıştı.

2014'te üretilmeye başlanan NFT'lerin çıkış yılı 2021 oldu. 2021 yılında üretilen NFT, 1.8 milyon dolar gibi bir değere çıkıp alıcısını bulmuştu. Hatta bu eserin ileride daha da değerleneceğini düşünenler azımsanmayacak seviyedeydi.

Aradan 4 yıl geçti ama diğer dijital eserler gibi Meka da rekor değer kaybı yaşadı.

Aradan 4 yıl geçti ama diğer dijital eserler gibi Meka da rekor değer kaybı yaşadı.

Bir dönem servet ödenen bu dijital eserin değeri şu an 450 dolar civarında. 2023-2025 verilerine göre, mevcut NFT'lerin %95'i sıfır veya çok düşük değerde işlem görüyor. Bunun nedeni de arzın patlaması ve talebin düşmesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın