Dört Sene Önce 1.8 Milyon Dolara Alınan NFT’nin Değeri 450 Dolara Düştü
Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan dijital varlıkların genel ismi olan NFT'ler pandemiden sonra hayatımıza girmişti. Hatta bu dijital sanat eserleri piyasaya öyle hızlı girdi ki basit görsel dosyaları bile milyon dolarlardan satıldı, pek çok kişi bunu geleceğin yatırım aracı olarak görüyordu. Ancak NFT teknolojisi yatırımcısının yüzünü güldürmedi. 2021'de 1.8 milyon dolara satılan bir dijital eserin günümüzdeki değeri tekrar gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mekaverse'ün koleksiyonunun bir parçası olan 2194 sayılı NFT 4 yıl önce rekor kırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan 4 yıl geçti ama diğer dijital eserler gibi Meka da rekor değer kaybı yaşadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın