Dört Sene Önce 1.8 Milyon Dolara Alınan NFT’nin Değeri 450 Dolara Düştü

Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan dijital varlıkların genel ismi olan NFT'ler pandemiden sonra hayatımıza girmişti. Hatta bu dijital sanat eserleri piyasaya öyle hızlı girdi ki basit görsel dosyaları bile milyon dolarlardan satıldı, pek çok kişi bunu geleceğin yatırım aracı olarak görüyordu. Ancak NFT teknolojisi yatırımcısının yüzünü güldürmedi. 2021'de 1.8 milyon dolara satılan bir dijital eserin günümüzdeki değeri tekrar gündeme geldi.