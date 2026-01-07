Final İddiaları Konuşuluyordu: Rüya Gibi Dizisine İki Oyuncu Birden Dahil Oldu
Show TV'de salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi'yle ilgili final iddiaları ortaya atılmış ancak ortalama giden reytinglerin ardından iddialar yalanlanmıştı. Diziyi ve kadrosunu güçlendirme çabaları sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu birden dahil oldu. İşte, detaylar...
Kaynak: Birsen Altuntaş
Salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi, Show TV'nin en yeni dizisi oldu.
Rüya Gibi kadrosuna iki oyuncu daha dahil oldu.
