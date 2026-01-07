onedio
Final İddiaları Konuşuluyordu: Rüya Gibi Dizisine İki Oyuncu Birden Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 09:40

Show TV'de salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi'yle ilgili final iddiaları ortaya atılmış ancak ortalama giden reytinglerin ardından iddialar yalanlanmıştı. Diziyi ve kadrosunu güçlendirme çabaları sürerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki oyuncu birden dahil oldu. İşte, detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Salı akşamları yayınlanan Rüya Gibi, Show TV'nin en yeni dizisi oldu.

Ortalama giden reytinglerin ardından 'Rüya Gibi final mi yapıyor?' sorusu gündeme gelse de iddialar yapım ekibi tarafından yalanlanmıştı. Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan’ı buluşturan diziye geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci, Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun dahil olmuştu.

Rüya Gibi kadrosuna iki oyuncu daha dahil oldu.

Birsen Dürülü ve Beyti Engin de sevilen dizide rol alacak. Birsen Dürülü dizide Mukaddes karakterine hayat verecek ve Efe’nin (Emre Bey) annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Beyti Engin ise “Fikri Takip” karakterini canlandıracak ve Tarık’ın (Celil Nalçakan) akıl hocası olacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
