Serenay Sarıkaya, "İlk Clean Girl'ümüz" Diyerek Hangi Karakterinin Gardırobunu Özlediğini Açıkladı

Serenay Sarıkaya, "İlk Clean Girl'ümüz" Diyerek Hangi Karakterinin Gardırobunu Özlediğini Açıkladı

07.01.2026 - 09:10

Hem oyunculuğu, hem güzelliğiyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 10 parmağında 10 marifet olan ve güzelliğiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya'nın özel hayatından tutun da karakterlerinin yaptıkları bile sosyal medyanın gündeminde yer alıyor ve sevenleri tarafından sıkı takip ediliyor. Karakterlerinin tarzı da çok konuşulan Serenay Sarıkaya, katıldığı Sober Digital çekimlerinde hangi karakterinin gardırobunu özlediğini açıklayarak sevenlerine küçük bir hatırlatma yaptı.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya, güzelliği, başarısı ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Rol aldığı tüm yapımlarda büyük başarı sergileyen ve her bir karakteriyle ayrı ilgi gören Serenay Sarıkaya'nın sadece günlük hayatında değil, karakterleriyle de gündemden düşmüyor. Özellikle tarzıyla dikkat çeken karakterlerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, katıldığı Sober Digital yayınında merak edilen bir soruya cevap verdi.

Serenay Sarıkaya, gardırobunu en çok özlediği karakteri açıkladı.

