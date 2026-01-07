onedio
2 Yıl Önce İptal Edilmişti: Çirkin Dizisinin Kadın Başrolü ve Kanalı Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 08:43

İki yıl önce NOW TV'de yayınlanması planlanan Çirkin dizisi projesi rafa kalkmıştı. O dönem başka bir oyuncuyla anlaşılan dizi yeniden gündeme geldi ve hem kanalı hem oyuncuları değişti. Dizinin yönetmen koltuğunda Yalı Çapkını ve Çarpıntı dizilerinden tanıdığımız Burcu Alptekin oturuyor.

Artan dizi maliyetleri ve düşük reklam gelirleri sebebiyle iptal edilen dizilerden biri Çirkin olmuştu.

İki yıl önce hazırlanan projenin NOW TV'de yayınlanması planlanmış ve o dönemde başrolde oynaması için Bahar Şahin'le anlaşılmıştı. Yeniden gündeme gelen Çirkin dizisinin yeni kanalı Star TV olurken, kadın başrol oyuncusu ise Derya Pınar Ak oldu.

Erkek oyuncu için Çağlar Ertuğrul'a teklif gittiği iddia edildi.

Eğer anlaşma sağlanırsa, Prens'te birlikte rol alan Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul, Çirkin dizisinde partner olacak. Dizinin senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alırken yönetmen koltuğunda Yalı Çapkını ve Çarpıntı dizilerinden de tanıdığımız Burcu Alptekin yönetecek. Dizide ‘Çirkin’ lakaplı Meryem ve birlikte büyüdüğü gazino işletmecisi Kadir’in hikayesi anlatılacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Deniz

Erkek 38, kadın 22 👎 yeter be artık birisi dur desin şunlara. Oyuncular şöyle projeleri kabul etmeyin