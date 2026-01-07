2 Yıl Önce İptal Edilmişti: Çirkin Dizisinin Kadın Başrolü ve Kanalı Değişti!
İki yıl önce NOW TV'de yayınlanması planlanan Çirkin dizisi projesi rafa kalkmıştı. O dönem başka bir oyuncuyla anlaşılan dizi yeniden gündeme geldi ve hem kanalı hem oyuncuları değişti. Dizinin yönetmen koltuğunda Yalı Çapkını ve Çarpıntı dizilerinden tanıdığımız Burcu Alptekin oturuyor.
Artan dizi maliyetleri ve düşük reklam gelirleri sebebiyle iptal edilen dizilerden biri Çirkin olmuştu.
Erkek oyuncu için Çağlar Ertuğrul'a teklif gittiği iddia edildi.
Erkek 38, kadın 22 👎 yeter be artık birisi dur desin şunlara. Oyuncular şöyle projeleri kabul etmeyin