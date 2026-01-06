Tartışma Sonrası Yayına Katılmayan Rahmi Özkan Hakkında Müge Anlı'dan Açıklama: Rahmi Özkan Neden Yok?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında tartışma yaşanmıştı. Müge Anlı'nın Rahmi Özkan'a 'Benim programımda böyle şeyler konuşmayın' demesi üzerine ikili gerilmişti. Ertesi günden itibaren Rahmi Özkan, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmadı.
İzleyiciler 'Rahmi Özkan neden Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?' diye merak etmeye başladı. Müge Anlı'dan merak edilen soruya açıklama geldi.
Müge Anlı ile Rahmi Özkan geçtiğimiz hafta canlı yayında gerginlik yaşamıştı.
Rahmi Özkan, tartışmadan sonra yayına çıkmadı. "Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?" sorusu merak edilmeye başlandı.
