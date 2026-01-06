onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Tartışma Sonrası Yayına Katılmayan Rahmi Özkan Hakkında Müge Anlı'dan Açıklama: Rahmi Özkan Neden Yok?

Tartışma Sonrası Yayına Katılmayan Rahmi Özkan Hakkında Müge Anlı'dan Açıklama: Rahmi Özkan Neden Yok?

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2026 - 14:57

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında tartışma yaşanmıştı. Müge Anlı'nın Rahmi Özkan'a 'Benim programımda böyle şeyler konuşmayın' demesi üzerine ikili gerilmişti. Ertesi günden itibaren Rahmi Özkan, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katılmadı.

İzleyiciler 'Rahmi Özkan neden Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yok? Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?' diye merak etmeye başladı. Müge Anlı'dan merak edilen soruya açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Rahmi Özkan geçtiğimiz hafta canlı yayında gerginlik yaşamıştı.

Müge Anlı ile Rahmi Özkan geçtiğimiz hafta canlı yayında gerginlik yaşamıştı.

Müge Anlı'nın 'Benim programımda böyle şeyler konuşmayın' sözlerine öfkelenen Rahmi Özkan, Müge Anlı'dan sözlerini düzeltmesini rica etmişti. Müge Anlı ne söylemek istediğini açıklarken ikili arasındaki gerilim ekrana yansımıştı.

Rahmi Özkan, tartışmadan sonra yayına çıkmadı. "Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Rahmi Özkan, tartışmadan sonra yayına çıkmadı. "Rahmi Özkan neden yok, programdan ayrıldı mı?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Müge Anlı, programda konu hakkında açıklama yaptı. Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın