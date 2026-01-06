Survivor Yarışmacısı Beyza’nın Konuşma Şekli X’te Gündem Oldu

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzun zamandır süren All Star konseptinin ardından Survivor’da yeni yüzler görmüş olmak izleyici kitlesi tarafından epey olumlu geri dönüşler aldı. Her bir yarışmacı renkli karakterleriyle X’te gündem olurken Gönüllüler takımından Beyza da son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden oldu. Peki ya neden? Gelin detaylara geçelim…