Survivor Yarışmacısı Beyza’nın Konuşma Şekli X’te Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
06.01.2026 - 13:53

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uzun zamandır süren All Star konseptinin ardından Survivor’da yeni yüzler görmüş olmak izleyici kitlesi tarafından epey olumlu geri dönüşler aldı. Her bir yarışmacı renkli karakterleriyle X’te gündem olurken Gönüllüler takımından Beyza da son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden oldu. Peki ya neden? Gelin detaylara geçelim…

Gönüllüler takımından Beyza’nın konuşma şekli dikkat çekti. 👇

Genç yarışmacının duraksayarak konuşması, tonlamaları ve mimikleri izleyicilere tebessüm ettirdi. 👇

twitter.com

Eski sezon yarışmacılarından Nisa’ya da benzetildi. 👇

twitter.com

Acun Ilıcalı da Beyza’nın konuşması hakkındaki şaşkınlığını paylaştı. 👇

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
