Mehmed Fetihler Sultanı’na Güçlü Bir Transfer: Kadro Genişliyor
Ekranların iddialı dönem dizilerinden biri olan Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonunda temposunu artırıyor. Her bölümüyle dikkat çeken yapım, kadrosuna kattığı isimlerle de konuşulmaya devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi, hikayesini daha da derinleştirecek bir karakterle güçlenecek. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı, tarihi atmosferi ve güçlü anlatımıyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.
Deniz Hamzaoğlu, dönem dizisiyle anlaşma sağladı.
