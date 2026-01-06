onedio
Mehmed Fetihler Sultanı’na Güçlü Bir Transfer: Kadro Genişliyor

Elif Sude Yenidoğan
06.01.2026 - 09:47

Ekranların iddialı dönem dizilerinden biri olan Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonunda temposunu artırıyor. Her bölümüyle dikkat çeken yapım, kadrosuna kattığı isimlerle de konuşulmaya devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi, hikayesini daha da derinleştirecek bir karakterle güçlenecek. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı, tarihi atmosferi ve güçlü anlatımıyla sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Miray Yapım imzası taşıyan Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sezonunda da reytinglerde istikrarlı bir grafik çiziyor. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’e hayat verdiği yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Yapım ekibi, hikayeyi taze tutmak adına kadroya yeni isimler dahil etmeye devam ediyor. Şimdiyse diziye başarılı bir oyuncu dahil oldu.

Deniz Hamzaoğlu, dönem dizisiyle anlaşma sağladı.

Hamzaoğlu, dizide yeniçerilerin ağası olarak seyirci karşısına çıkacak. 64. bölümden itibaren dizinin ana akışında yer almaya başlayacak. Yapım ekibi, sezonun ilerleyen bölümlerinde tempoyu yükseltmeyi hedefliyor. Tarihi atmosferi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken dizi, yeni karakterlerle daha da zenginleşiyor. Hamzaoğlu’nun canlandıracağı rolün, uzun soluklu bir hikayeye sahip olacağı konuşuluyor.

