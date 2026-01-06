Mehmed Fetihler Sultanı’na Güçlü Bir Transfer: Kadro Genişliyor

Ekranların iddialı dönem dizilerinden biri olan Mehmed Fetihler Sultanı, yeni sezonunda temposunu artırıyor. Her bölümüyle dikkat çeken yapım, kadrosuna kattığı isimlerle de konuşulmaya devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi, hikayesini daha da derinleştirecek bir karakterle güçlenecek. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş