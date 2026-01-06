Nevra Serezli Oynamak İstediği Günümüz Dizilerini Sıraladı
Usta oyuncu Nevra Serezli katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle sohbet etti. Usta oyuncuya güncel diziler arasından hangilerini takip ettiği soruldu. Kendisi de yanıtladı. Ardından o diziler arasından kadrosunda yer almak istediklerini sıraladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Mustafa Ağdağ
Usta oyuncu hiç şüphe etmeden reyting rekortmeni olan Uzak Şehir’i örnek verdi.
