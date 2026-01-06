onedio
Nevra Serezli Oynamak İstediği Günümüz Dizilerini Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.01.2026 - 09:03

Usta oyuncu Nevra Serezli katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle sohbet etti. Usta oyuncuya güncel diziler arasından hangilerini takip ettiği soruldu. Kendisi de yanıtladı. Ardından o diziler arasından kadrosunda yer almak istediklerini sıraladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Mustafa Ağdağ

Usta oyuncu hiç şüphe etmeden reyting rekortmeni olan Uzak Şehir’i örnek verdi.

Güller Günahlar, Bahar ve Kıskanmak da kadrosunda yer almayı istediği projelerden oldu. Usta oyuncunun örnek verdiği dizilerin hepsi belli bir izleyici kitlesi oturtarak başarasını kanıtlayan kaliteli işlerden. Bahar final yaparak ekran yolculuğunu sonlandırsa da diğer projeler tam gaz devam ediyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
