onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Değişimi Gündem Olmuştu: Emir Berke Zincidi, Oyunculuğa Neden Ara Verdiğini Açıkladı

Değişimi Gündem Olmuştu: Emir Berke Zincidi, Oyunculuğa Neden Ara Verdiğini Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 23:35

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki pek çok isme şöhret kapılarını aralamıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi popüler oyuncuların çıkış yaptığı dizide canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle ünlenen Emir Berke Zincidi, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Zincidi, oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı. 

Kaynak: Gazete Magazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Osman karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi son haliyle gündem olmuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Osman karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi son haliyle gündem olmuştu.

2010 yılında canlandırdığı bu karakterle 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' seçilen Emir Berke Zincidi uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Şimdi 20 yaşında olan Zincidi, aradan geçen yılların ardından değişimiyle şaşırtmıştı.

Oyunculuğa yıllar sonra dönen Emir Berke Zincidi, ara vermesinin nedenini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın