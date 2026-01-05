Değişimi Gündem Olmuştu: Emir Berke Zincidi, Oyunculuğa Neden Ara Verdiğini Açıkladı
2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki pek çok isme şöhret kapılarını aralamıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi popüler oyuncuların çıkış yaptığı dizide canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle ünlenen Emir Berke Zincidi, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Zincidi, oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı.
Kaynak: Gazete Magazin
Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Osman karakteriyle tanınan Emir Berke Zincidi son haliyle gündem olmuştu.
Oyunculuğa yıllar sonra dönen Emir Berke Zincidi, ara vermesinin nedenini açıkladı.
