Saat Farkını Düşünmeden Paylaştı, Kendini Ele Verdi: Eski Yarışmacını Survivor'a Katılacağı İddia Edildi
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni yarışmacılar ve kurallarıyla sezona hızlı başladı. Acun Ilıcalı, yarışmaya daha sonra eski (all star) yarışmacıların dahil olacağını açıkladı. Eski yarışmacılardan birinin paylaşımı onun da yarışmaya katılacağına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.
Survivor 2026 geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir tempoyla başladı.
Hangi eski yarışmacıların Survivor 2026'ya katılacağı bilinmezken, Nagihan Karadere'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.
