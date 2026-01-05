onedio
Saat Farkını Düşünmeden Paylaştı, Kendini Ele Verdi: Eski Yarışmacını Survivor'a Katılacağı İddia Edildi

Saat Farkını Düşünmeden Paylaştı, Kendini Ele Verdi: Eski Yarışmacını Survivor'a Katılacağı İddia Edildi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.01.2026 - 20:29

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni yarışmacılar ve kurallarıyla sezona hızlı başladı. Acun Ilıcalı, yarışmaya daha sonra eski (all star) yarışmacıların dahil olacağını açıkladı. Eski yarışmacılardan birinin paylaşımı onun da yarışmaya katılacağına dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Survivor 2026 geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir tempoyla başladı.

Survivor 2026 geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüksek bir tempoyla başladı.

Oylamanın geri geldiği Survivor'da yepyeni kurallar ve yarışmacılar ilk haftadan dikkat çekmeyi başardı. Temponun yüksek olduğu yarışmada Acun Ilıcalı, eski (all star) yarışmacıların ilerleyen haftalarda Survivor'a dahil olacağını açıkladı.

Hangi eski yarışmacıların Survivor 2026'ya katılacağı bilinmezken, Nagihan Karadere'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.

Hangi eski yarışmacıların Survivor 2026'ya katılacağı bilinmezken, Nagihan Karadere'nin paylaşımı kafaları karıştırdı.

Nagihan Karadere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp görüntüsünü paylaştı. Konuşmadaki saat farkından dolayı Nagihan'ın Dominik'te olduğu iddia edildi. Nagihan Survivor'a katılacak mı henüz bilinmese de yaptığı paylaşım kafa karıştırmaya yetti de arttı bile.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın