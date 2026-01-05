onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya’nın Yeni Yıl Arasından Sonra Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı

Eşref Rüya’nın Yeni Yıl Arasından Sonra Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.01.2026 - 16:08

Yeni yıl nedeniyle diziler ara verdiği için ekranlarda yeni bölümler yayınlanmıyor. Seyirciler ise takip ettikleri dizilerin ne zaman ekranlara geleceği konusunda meraklı bekleyiş içerisinde. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’nın yayın tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya her hafta reyting birincisi olmayı başarıyor.

Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya her hafta reyting birincisi olmayı başarıyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki aksiyon dizisi nabızları yükseltmeyi başaran senaryosuyla iki sezondur favori dizilerden. Her yıl olduğu gibi bu yıl da diziler yeni yıl tatili verince seyirciler yeni bölüm tarihleri için duyuruları takipteydi.

Eşref Rüya’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni bölümü bir son dakika değişikliği olmazsa 14 Ocak’ta ekranlarda olacak. Seyircileri yine nefes kesen gerilim dolu bir bölüm bekliyor. 

Öte yandan Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef, Veliaht, Kızılcık Şerbeti gibi sezonun diğer popüler yapımları için de yayın tarihleri merak ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın