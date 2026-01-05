Eşref Rüya’nın Yeni Yıl Arasından Sonra Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki aksiyon dizisi nabızları yükseltmeyi başaran senaryosuyla iki sezondur favori dizilerden. Her yıl olduğu gibi bu yıl da diziler yeni yıl tatili verince seyirciler yeni bölüm tarihleri için duyuruları takipteydi.