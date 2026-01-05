Eşref Rüya’nın Yeni Yıl Arasından Sonra Yeni Bölüm Tarihi Açıklandı
Yeni yıl nedeniyle diziler ara verdiği için ekranlarda yeni bölümler yayınlanmıyor. Seyirciler ise takip ettikleri dizilerin ne zaman ekranlara geleceği konusunda meraklı bekleyiş içerisinde. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya’nın yayın tarihi açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya her hafta reyting birincisi olmayı başarıyor.
Eşref Rüya’nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
