MasterChef Yarışmacısı Alican Sabunsoy’un Sitemkar Paylaşımı Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
05.01.2026 - 12:54

MasterChef programıyla tanınan Alican Yücesoy X hesabından yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Başarılı yarışmacı doğum günü için paylaşım yaptı ve sitemkar üslubu dikkat çekti. Program sürecinde destekçisi olan izleyiciler yorumlarda buluştu ve kimden söz ettiğini anlamaya çalıştı. Gelin detaylara geçelim…

5 Ocak 1991 doğumlu yarışmacı, doğum günü için X’te duygularını dile getirdi.

Kendisi MasterChef 2019’da sezonu ikinci olarak bitirmiş, adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu. All Star’da da yarıştı ancak serüveni kısa sürdü ve elendi. Alican Yücesoy’un elemede kimseyle sarılmadan ayrılması bir problem olup olmadığını sorgulatmıştı.

Şimdiyse paylaşımıyla kafalar iyice karıştı.

Yarışmacının kimden söz ettiği merak edildi. “Haklısın” diyen destekçileri de oldu.

“Hayatımın en zor yaşını geride bırakıyorum. Şu iki senede çok iyi gördüm kim kardeş kim kalleş kim çıkarcı kim bencil kim hayır kim şer . Rabbimin verdiği güçle  yemin olsun  bu sıkıntılı süreci atlatacağım . Bana yanlış yapan iyi niyetimi sömüren herkesle bir gün hesaplaşacağım”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
