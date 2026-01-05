onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmed Fetihler Sultanı Dizisine Usta Oyuncu Dahil Oldu

Mehmed Fetihler Sultanı Dizisine Usta Oyuncu Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.01.2026 - 15:33

TRT 1’in popüler dizisi Mehmed Fetihler Sultanı üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Serkan Çayoğlu’nun başrolündeki dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Şimdiyse dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğindeki dizi en son 63. bölümüyle ekranlardaydı.

Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğindeki dizi en son 63. bölümüyle ekranlardaydı.

Miray Yapım imzalı dizi, uzun soluklu olduğu için birçok oyuncu hikayede hayat buldu. Birsen Altuntaş ise şimdi usta bir kadın oyuncunun kadroda olduğunu açıkladı. Kendisini uzun süredir ekranlarda görmüyorduk.

Suzan Kardeş, Mehmed Fetihler Sultanı’na katıldı!

Suzan Kardeş, Mehmed Fetihler Sultanı’na katıldı!

Usta oyuncu 64. bölümde diziye dahil olacak. Vlad Tepeş’in annesi Morena karakterine hayat verecek. Kendisini en son Aziz dizisinde izlemiştik. Şimdi Mehmed Fetihler Sultanı ile ekranlara geri dönüş hazırlığında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın