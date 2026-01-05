Gassal Dizisinde Hayran Bırakmıştı, A.B.İ. Dizisiyle Ekrana Dönüyor!
Atv ekranlarında 13 Ocak Salı günü izleyici karşısına çıkacak A.B.İ. dizisi için geri sayım başladı. İlgi çeken hikayesinin yanı sıra uzun bir aranın ardından Kenan İmirzalıoğlu'nu ekrana döndürecek dizide Afra Saraçoğlu'nun varlığı da merak uyandırmayı başardı. İkili arasındaki yaş farkı eleştirilse de dizi sabırsızlıkla bekleniyor. Yaklaşık bir hafta kalan diziyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ünlü isim, dizinin kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Kaynak: Gece Muhabiri
13 Ocak Salı günü yayın hayatına başlayacak A.B.İ. için heyecan dorukta!
Son olarak Gassal dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Şahin Kendirci de A.B.İ. dizisinde rol alacağını açıkladı.
