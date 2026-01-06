Survivor 2026'nın İlk Elenen İsmi Selen Görgüzel'den Açıklama Geldi
Survivor 2026'dan elenen ilk yarışmacı Ünlüler takımında yer alan Selen Görgüzel oldu. Selen Görgüzel'in Survivor'a vedasının ardından ilk paylaşımı merak ediliyordu. Sevilen isim, Survivor'dan elenmesinin ardından Instagram hesabından uzun bir veda videosu yayınladı ve yarışmanın zorluklarından bahsetti.
Survivor 2026'nın ilk elemesi gerçekleşti.
Selen Görgüzel'in Survivor'a veda açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
