onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor 2026'nın İlk Elenen İsmi Selen Görgüzel'den Açıklama Geldi

Survivor 2026'nın İlk Elenen İsmi Selen Görgüzel'den Açıklama Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.01.2026 - 08:48

Survivor 2026'dan elenen ilk yarışmacı Ünlüler takımında yer alan Selen Görgüzel oldu. Selen Görgüzel'in Survivor'a vedasının ardından ilk paylaşımı merak ediliyordu. Sevilen isim, Survivor'dan elenmesinin ardından Instagram hesabından uzun bir veda videosu yayınladı ve yarışmanın zorluklarından bahsetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'nın ilk elemesi gerçekleşti.

Survivor 2026'nın ilk elemesi gerçekleşti.

4 Ocak günü yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de Ünlüler takımı Selen Görgüzel'i eleme potasına yolladı. Yarışları kaybeden Görgüzel, Kader Konseyi'ne gitse de Gönüllüler takımı tarafından istenmedi. Böylece Selen Görgüzel, Survivor 2026'nın ilk elenen yarışmacısı oldu.

Görgüzel'in elendikten sonra ilk paylaşımı merakla bekleniyordu. Sonunda ünlü isimden bir video geldi. Selen Görgüzel, Instagram hesabında yayınladığı videoyla Survivor'a veda etti.

Selen Görgüzel'in Survivor'a veda açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın