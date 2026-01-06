onedio
Diskalifiye Ettirmeye mi Çalıştı: Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Seren Ay-Deniz Kavgasına Nokta Atışı Yorum

Diskalifiye Ettirmeye mi Çalıştı: Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Seren Ay-Deniz Kavgasına Nokta Atışı Yorum

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.01.2026 - 09:04

Survivor'da yeni sezon 1 Ocak'ta başlarken Ünlüler takımından Selen'in elenmesinin ardından adada gerginlik yaşandı. Seren Ay ve Deniz arasında yaşanan tartışma konseye taşındı. Acun Ilıcalı, Seren Ay'ı uyardı.

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümüne damga vuran anlardan biri de Seren Ay ve Deniz arasında yaşanan tartışmaydı.

Selen Görgüzel'in elenmeden önce Seren Ay'la yaşadığı tartışma konuşulurken konu bir anda patavatsızlık ve terbiyesizliklere geldi. Seren Ay, Selen'le arasında yaşananları anlatırken Deniz'i bir miktar kışkırtmaya çalıştı ve bu durum Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti.

Acun Ilıcalı, Seren Ay ve Deniz arasındaki tartışmayı konseye taşıdı ve Seren Ay'a, "Bence sen temas istedin. Ben olsam imkanı yok dayanamazdım." dedi.

