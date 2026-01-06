Diskalifiye Ettirmeye mi Çalıştı: Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Seren Ay-Deniz Kavgasına Nokta Atışı Yorum
Survivor'da yeni sezon 1 Ocak'ta başlarken Ünlüler takımından Selen'in elenmesinin ardından adada gerginlik yaşandı. Seren Ay ve Deniz arasında yaşanan tartışma konseye taşındı. Acun Ilıcalı, Seren Ay'ı uyardı.
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümüne damga vuran anlardan biri de Seren Ay ve Deniz arasında yaşanan tartışmaydı.
Acun Ilıcalı, Seren Ay ve Deniz arasındaki tartışmayı konseye taşıdı ve Seren Ay'a, "Bence sen temas istedin. Ben olsam imkanı yok dayanamazdım." dedi.
