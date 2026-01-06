Mimar Selim’in Evim Şahane Programının Yapay Zekayla Anime Versiyonu Yapıldı
İçerik üreticileri yapay zeka sayesinde yaratıcılıklarını konuşturarak harika işlere imza atıyor. O içerik üreticilerinden biri de Tolga Suna. Yetenekli içerik üreticisi yapay zeka ile popüler dizilerin anime versiyonlarını oluşturduğu bir seri başlatmıştı. Şimdiyse o seriye Mimar Selim’in programı Evim Şahane katıldı. İçerik üreticisi Evim Şahane’yi animeye dönüştürdü. Gelin detaylara geçelim!
Mimar Selim’in bir dönemlere damga vuran programı Evim Şahane son iki yıldır sosyal medyada yeniden gündem olmuş durumda.
İşte Tolga Suna’dan Evim Şahane anime versiyon 👇
