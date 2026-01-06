Mimar Selim’in Evim Şahane Programının Yapay Zekayla Anime Versiyonu Yapıldı

İçerik üreticileri yapay zeka sayesinde yaratıcılıklarını konuşturarak harika işlere imza atıyor. O içerik üreticilerinden biri de Tolga Suna. Yetenekli içerik üreticisi yapay zeka ile popüler dizilerin anime versiyonlarını oluşturduğu bir seri başlatmıştı. Şimdiyse o seriye Mimar Selim’in programı Evim Şahane katıldı. İçerik üreticisi Evim Şahane’yi animeye dönüştürdü. Gelin detaylara geçelim!