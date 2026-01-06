Vokal Koçu, Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Performansını Yorumladı
Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla herkesin beğenisini kazandı. Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlara vokal koçu Emre Yücelen'den yorum geldi. Emre Yücelen, Ava Yaman'ı övmelere doyamadı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk oldu.
