Vokal Koçu, Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Performansını Yorumladı

Vokal Koçu, Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Performansını Yorumladı

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.01.2026 - 11:34

Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki performansıyla herkesin beğenisini kazandı. Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman'ın O Ses Türkiye'de şarkı söylediği anlara vokal koçu Emre Yücelen'den yorum geldi. Emre Yücelen, Ava Yaman'ı övmelere doyamadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk oldu.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı programında tam 3 şarkı seslendiren Ava Yaman, açık ara geceye damga vuran isim olmuştu. Ava Yaman'ın şarkı söylediği anlar günlerce sosyal medyada gündemden düşmezken vokal koçu Emre Yücelen, Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı performansını yorumladı. 

Emre Yücelen, Ava Yaman için 'Bu kadar müthiş bir yıldız uzun süredir çıkmamıştı Türkiye'de' dedi.

