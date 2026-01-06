onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimler Yeni Başlamıştı, Finali Netleşti: İnci Taneleri'nde Flaş Gelişme

Çekimler Yeni Başlamıştı, Finali Netleşti: İnci Taneleri'nde Flaş Gelişme

Yılmaz Erdoğan Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.01.2026 - 09:37

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri sonunda başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri'nin final yapması beklenirken diziden 3. sezon sürprizi geldi. 8 aylık aranın ardından İnci Taneleri dizisinin hazırlıkları başlarken dizinin ne zaman final yapacağına dair açıklama da peşinden geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri başladı.

Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri başladı.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri, 8 aylık bir ara vermişti. Final yapması beklenirken Kanal D'nin ısrarları sonucunda 3. sezon onayı alan dizi, Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin çekimlerinin bitmesi sonucu sete çıktı. 

İnci Taneleri henüz yeni sete çıkmışken dizinin ne zaman final yapacağı da açıklandı.

İnci Taneleri'nin ne zaman final yapacağı ortaya çıktı. İnci Taneleri'nin 16 bölüm sonra final yapması bekleniyor.

İnci Taneleri'nin ne zaman final yapacağı ortaya çıktı. İnci Taneleri'nin 16 bölüm sonra final yapması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İnci Taneleri, 16 bölüm sonra ekranlara veda edecek. Yılmaz Erdoğan'ın 5 bölümlük senaryosunu yazdığı diziye aynı zamanda iki yeni karakter de dahil olacak. 

Dilber'in eski aşkı Servan ve bir mafya olan Keledoş karakterleri için oyuncu görüşmeleri devam ederken İnci Taneleri'nin perşembe akşamından salı akşamına alınması da ihtimaller arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın