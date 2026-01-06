Çekimler Yeni Başlamıştı, Finali Netleşti: İnci Taneleri'nde Flaş Gelişme
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri sonunda başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri'nin final yapması beklenirken diziden 3. sezon sürprizi geldi. 8 aylık aranın ardından İnci Taneleri dizisinin hazırlıkları başlarken dizinin ne zaman final yapacağına dair açıklama da peşinden geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D'nin sevilen dizilerinden İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimleri başladı.
İnci Taneleri'nin ne zaman final yapacağı ortaya çıktı. İnci Taneleri'nin 16 bölüm sonra final yapması bekleniyor.
