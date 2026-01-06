onedio
İbo Show'daki Asena ve İbrahim Tatlıses Buluşmasını Yeniden Canlandırdı

Esra Demirci
06.01.2026 - 10:29

Star TV'de yayınlanan yılbaşı programı İbo Show 2026 Yılbaşı Özel programında televizyon tarihine geçecek anlar yaşandı. İbrahim Tatlıses ve eski aşkı Asena, 25 yıl sonra İbo Show'da buluştu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Asena ve İbrahim Tatlıses'in ikonik buluşma anını yeniden canlandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

İbo Show Yılbaşı programında unutulmaz anlar yaşandı.

Bir dönem fırtınalı bir aşk yaşayan Asena ve İbrahim Tatlıses, tam 25 yılın ardından barıştı. Star TV'de yayınlanan ve Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu'nun konuk olduğu İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk olan Asena, İbrahim Tatlıses'le milyonların önünde buluştu.

Gözyaşlarının sel olduğu programda herkesin duygudan duyguya geçişi sosyal medyada gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısı, o anları yeniden canlandırdı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
