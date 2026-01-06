İbo Show'daki Asena ve İbrahim Tatlıses Buluşmasını Yeniden Canlandırdı

Bir dönem fırtınalı bir aşk yaşayan Asena ve İbrahim Tatlıses, tam 25 yılın ardından barıştı. Star TV'de yayınlanan ve Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu'nun konuk olduğu İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk olan Asena, İbrahim Tatlıses'le milyonların önünde buluştu.

Gözyaşlarının sel olduğu programda herkesin duygudan duyguya geçişi sosyal medyada gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısı, o anları yeniden canlandırdı.