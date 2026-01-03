Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Rize Tatilinde Mini Konser Verdi
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, ailesiyle beraber gittiği Rize tatilinde mini konser verdi. Soba başında gitarıyla şarkı söyleyen Ava Yaman'ın o anları sosyal medyada yayılırken hayranlarıyla bir araya gelen genç oyuncu adeta müzik ziyafeti verdi.
Video Kaynak: İso Show
Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında yer alıyor.
