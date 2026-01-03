onedio
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Rize Tatilinde Mini Konser Verdi

03.01.2026 - 15:23

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, ailesiyle beraber gittiği Rize tatilinde mini konser verdi. Soba başında gitarıyla şarkı söyleyen Ava Yaman'ın o anları sosyal medyada yayılırken hayranlarıyla bir araya gelen genç oyuncu adeta müzik ziyafeti verdi.

Video Kaynak: İso Show

Buradan izleyebilirsiniz:

Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında yer alıyor.

TRT 1'in Karadeniz dizisindeki Eleni karakteriyle kısa sürede çok sevilen Ava Yaman gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada takipçi sayısı 1 milyonu geçen genç oyuncu, ailesiyle gittiği Rize tatilinde hayranlarıyla bir araya geldi. Soba başında gitarıyla mini konser veren Ava Yaman'ın o anları kısa sürede viral oldu.

