Survivor'da Murat Arkın'a Yanlışlıkla "Cüneyt" Denilince Duygusal Anlar Yaşandı
Survivor 2026'nın dün akşam (2 Ocak) yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Ada konseyinde Murat Arkın'a seslenmek isteyen bir yarışmacı yanlışlıkla babasının ismi olan 'Cüneyt' dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Survivor 2026'nın yeni bölümünde Murat Arkın duygusal anlar yaşadı.
