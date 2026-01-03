onedio
Survivor'da Murat Arkın'a Yanlışlıkla "Cüneyt" Denilince Duygusal Anlar Yaşandı

survivor
Esra Demirci
03.01.2026 - 13:00

Survivor 2026'nın dün akşam (2 Ocak) yayınlanan bölümünde duygusal anlar yaşandı. Ada konseyinde Murat Arkın'a seslenmek isteyen bir yarışmacı yanlışlıkla babasının ismi olan 'Cüneyt' dedi. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Murat Arkın duygusal anlar yaşadı.

Survivor’da yaşanan bir an, hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri duygulandırdı. Yarışma sırasında bir yarışmacının Murat Arkın’a, babası Cüneyt Arkın’ın ismiyle seslenmesi stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı. O anlarda Murat Arkın’ın gözleri dolarken, söz konusu olay sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

