"Doktor Başka Hayatta" Dizisinde Alina Boz'un Rolünü Alan Sıla Türkoğlu'dan İlk Açıklama

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 10:11

NOW'da yayınlanacak 'Doktor Başka Hayatta' dizisinde başrol için Alina Boz'la anlaşma sağlansa da Boz, habersizce kadrodan çıkarılmış ve yerine Sıla Türkoğlu getirilmişti. Alina Boz'un süreci mahkemeye taşıyıp tazminat aldığı iddiası ortaya çıkarken Sıla Türkoğlu, Alina Boz'un rolünü aldığı konusunda ilk kez konuştu.

Alina Boz'un "Doktor Başka Hayatta" dizisinin kadrosundan çıkarılması gündemden düşmüyor.

NOW'ın yeni dizisiyle anlaşan Alina Boz, İbrahim Çelikkol'la başrolü paylaşacağı yeni dizisinden haberi olmadan çıkarılmış ve yerine yönetmen Ketche'nin önerisiyle Sıla Türkoğlu gelmişti. Söz konusu süreci mahkemeye taşıyan Alina Boz, yapım şirketinden aldığı tazminatı Darüşşafaka'ya bağışlarken Alina Boz'un yerine yeni başrol olan Sıla Türkoğlu, haftalar sonra sessiziliğini bozdu. Sıla Türkoğlu, Alina Boz hakkında “Anlaşamamışlar. Anlaşamadıktan sonra da bana geldiler. Benimle alakası yok konunun. Alina da sevdiğim beğendiğim bir oyuncu arkadaşım.” dedi.

Sıla Türkoğlu'nun Alina Boz açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
