"Doc" Dizisinden Habersizce Çıkarılan Alina Boz, Olayı Mahkemeye Taşıdı

yerli dizi
Esra Demirci
02.01.2026 - 23:09

Alina Boz, NOW'ın 'Doktor Başka Hayatta' dizisinin başrolü için anlaşmasına rağmen habersizce kadrodan çıkarılmıştı. Yerine yönetmen Ketche'nin isteği üzerine Sıla Türkoğlu gelirken Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, mahkemeye başvurarak tazminat aldı.

Yeni sezonun en iddialı işlerinden "Doktor Başka Hayatta" daha başlamadan kaotik olaylarla gündem oldu.

Alina Boz ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer alacağı dizide Boz, haberi olmadan dizi kadrosundan çıkarılmış ve yerine yönetmen Ketche'nin önerisiyle Sıla Türkoğlu gelmişti.

Alina Boz'un yaşadığı mağduriyet herkesi şoke ederken Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu söz konusu olayı mahkemeye taşıdı.

Birsen Altuntaş'ın iddialarına göre Alina Boz, Dass Yapım’la 'Doktor Başka Hayatta' dizisi için yaşadığı yol ayrılığında hukuki sürece gitti. Altuntaş, tarafların avukatları aracılığıyla uzlaşma yoluna gittiğini ve Alina Boz'un ödenen tazminat bedelini Darüşşafaka’ya bağışladığını açıkladı.

