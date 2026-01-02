Survivor 2026 Yarışmacısı Seren Ay Çetin, Tuvalet Olmadığı İçin Hüngür Hüngür Ağladı
Survivor 2026 bomba gibi başladı. Hem Ünlüler hem Gönüllüler yarışmada zorluklar yaşarken Ünlüler takımının iddialı isimlerinden Seren Ay Çetin, yaşadığı tuvalet sıkıntısını gözyaşlarıyla anlattı. Ada hayatına adapte olmakta zorlandığını açıklayan Seren Ay Çetin, özellikle gece karanlıkta tuvalete gitmekte zorlandığını ve duş alamadığı için sıkıntı yaşadığını anlatırken hüngür hüngür ağladı.
Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, tuvalet sıkıntısı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.
İşte Seren Ay Çetin'in Survivor'daki tuvalet isyanı:
