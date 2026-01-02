onedio
Survivor 2026 Yarışmacısı Seren Ay Çetin, Tuvalet Olmadığı İçin Hüngür Hüngür Ağladı

Esra Demirci
02.01.2026 - 22:19

Survivor 2026 bomba gibi başladı. Hem Ünlüler hem Gönüllüler yarışmada zorluklar yaşarken Ünlüler takımının iddialı isimlerinden Seren Ay Çetin, yaşadığı tuvalet sıkıntısını gözyaşlarıyla anlattı. Ada hayatına adapte olmakta zorlandığını açıklayan Seren Ay Çetin, özellikle gece karanlıkta tuvalete gitmekte zorlandığını ve duş alamadığı için sıkıntı yaşadığını anlatırken hüngür hüngür ağladı.

Survivor 2026 yarışmacısı Seren Ay Çetin, tuvalet sıkıntısı nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2026, henüz 2. bölümüyle yayınlanırken yarışmacılar ada hayatının zorluklarını hissetmeye başladı. Survivor'a ilk kez gelen yarışmacılar uyku, tuvalet, yiyecek gibi sıkıntılarla yavaş yavaş yüzleşmeye başladı. Ünlüler takımının iddialı isimlerinden Seren Ay Çetin ise verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı. Adadaki en büyük sıkıntının tuvalet ve duş olduğunu belirten Seren Ay, gece çok karanlık olduğu için tuvalete gitmekte zorlandığını 'Hayatımda ilk kez bu kadar uzun süre tuvaletimi tuttum' diyerek anlattı.

İşte Seren Ay Çetin'in Survivor'daki tuvalet isyanı:

