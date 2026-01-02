O Ses Türkiye Yılbaşı'na Konuk Olan Zuhal Topal'a Gupse Özay'dan "Oyunculuğa Dön" Israrı
Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor. Setlere ne zaman geri döneceği merak edilirken O Ses Türkiye Yılbaşı programında Gupse Özay bu konuyu gündeme getirdi. Zuhal Topal'ın oyunculuğa geri dönmesi gerektiğini belirten Gupse Özay, stüdyoda alkış topladı.
Video Kaynak: Populicc
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile gibi dizilerde izlediğimiz Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gupse Özay'ın Zuhal Topal'a O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki "oyunculuğa dön" konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın