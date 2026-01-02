onedio
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Konuk Olan Zuhal Topal'a Gupse Özay'dan "Oyunculuğa Dön" Israrı

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Konuk Olan Zuhal Topal'a Gupse Özay'dan "Oyunculuğa Dön" Israrı

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 19:54

Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor. Setlere ne zaman geri döneceği merak edilirken O Ses Türkiye Yılbaşı programında Gupse Özay bu konuyu gündeme getirdi. Zuhal Topal'ın oyunculuğa geri dönmesi gerektiğini belirten Gupse Özay, stüdyoda alkış topladı.

Video Kaynak: Populicc

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile gibi dizilerde izlediğimiz Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.

Sihirli Annem, Selena, Geniş Aile gibi dizilerde izlediğimiz Zuhal Topal, uzun süredir oyunculuk yapmıyor.

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Avrupa Avrupa dizisinde rol alan Zuhal Topal, bu dizinin ardından sunuculuğa geçmişti. Tam 13 yıldır oyunculuktan uzak kalan Zuhal Topal'ın yeniden dizilerde rol alması için sosyal medyada sık sık gündem oluşturulsa da oyuncu, dizi sürelerinin uzunluğu nedeniyle bu konuda çekimserdi. 

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına eşi Korhan Saygıner'le beraber konuk olan Zuhal Topal, burada konuk jüri Gupse Özay'ın ısrarıyla karşı karşıya kaldı. Gupse Özay'ın 'Bütün halk Zuhal Topal'ın tekrardan birazcık oyunculuk yapmasını istiyor.' sözlerinin ardından stüdyoda alkışlar yükselirken Topal'dan net bir yanıt gelmedi.

Gupse Özay'ın Zuhal Topal'a O Ses Türkiye Yılbaşı'ndaki "oyunculuğa dön" konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

