Disney Plus'a Geçtiği İddia Edilen Ben Leman'ın Kaç Bölüm Devam Edebileceği Açıklandı
Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle final yaparak NOW ekranlarında veda etti.
Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanması için henüz bir karar alınmadığını belirtirken en fazla 8 bölüm sürebileceğini açıkladı.
