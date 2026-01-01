Disney Plus'a Geçtiği İddia Edilen Ben Leman'ın Kaç Bölüm Devam Edebileceği Açıklandı

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu'nun başrolde yer aldığı dizi, sosyal medyada muazzam bir hayran kitlesine sahip olsa da reytinglerde istenilen oranları elde edemedi. Ben Leman, 13. bölümüyle final yaparken sosyal medyada hem seyirci hem dizi ekibi tarafından Disney Plus'ta devam etmesi için yapılan TT çalışmalarının sonuç verdiği iddia edildi. Disney Plus'ta Ben Leman'ın 'sezon finali' olarak gösterilmesiyle dizinin bir süre sonra dijital platformda devam etmesi beklenirken Birsen Altuntaş'tan şaşırtan bir haber geldi.