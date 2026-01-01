onedio
Disney Plus'a Geçtiği İddia Edilen Ben Leman'ın Kaç Bölüm Devam Edebileceği Açıklandı

Disney Plus'a Geçtiği İddia Edilen Ben Leman'ın Kaç Bölüm Devam Edebileceği Açıklandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 16:46

NOW'da yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle final yapmıştı. Ben Leman'ın final yapmasının ardından Disney Plus'ta devam edeceğine dair iddialar dolaşırken Birsen Altuntaş, devam etmesi durumunda Ben Leman'ın kaç bölüm süreceğini açıkladı.

Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle final yaparak NOW ekranlarında veda etti.

Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle final yaparak NOW ekranlarında veda etti.

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu'nun başrolde yer aldığı dizi, sosyal medyada muazzam bir hayran kitlesine sahip olsa da reytinglerde istenilen oranları elde edemedi. Ben Leman, 13. bölümüyle final yaparken sosyal medyada hem seyirci hem dizi ekibi tarafından Disney Plus'ta devam etmesi için yapılan TT çalışmalarının sonuç verdiği iddia edildi. Disney Plus'ta Ben Leman'ın 'sezon finali' olarak gösterilmesiyle dizinin bir süre sonra dijital platformda devam etmesi beklenirken Birsen Altuntaş'tan şaşırtan bir haber geldi.

Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanması için henüz bir karar alınmadığını belirtirken en fazla 8 bölüm sürebileceğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Ben Leman'ın Disney Plus'ta yayınlanması için henüz bir karar alınmadığını belirtirken en fazla 8 bölüm sürebileceğini açıkladı.

'Ben Leman için şu an alınan bir devam kararı yok. Ancak yılbaşı sonrası belli olur ama o da en fazla sekiz bölüm olur. Takip ediyorum, olumlu bir şey çıkarsa hemen yazarım canım.'

