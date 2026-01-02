Milyoner'e Konuk Olan Özcan Deniz, Kendi Şarkısıyla Alakalı Soruda Joker Kullandı
Şarkıcı Özcan Deniz, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu. 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerleyen Özcan Deniz, yarışmada kendi şarkısıyla alakalı bir soruda takıldı ve joker hakkını kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne Özcan Deniz konuk oldu.
Özcan Deniz, Kim Milyoner Olmak İster'de kendi şarkısıyla alakalı soruyu bilemedi.
