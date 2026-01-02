onedio
Milyoner'e Konuk Olan Özcan Deniz, Kendi Şarkısıyla Alakalı Soruda Joker Kullandı

Kim Milyoner Olmak İster Özcan Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 18:47

Şarkıcı Özcan Deniz, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüne konuk oldu. 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerleyen Özcan Deniz, yarışmada kendi şarkısıyla alakalı bir soruda takıldı ve joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne Özcan Deniz konuk oldu.

Yarışma boyunca enfes bir performans sergileyen Özcan Deniz, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Milyoner'den 500 bin TL kazanarak ayrılan Özcan Deniz, joker kullandığı soruyla izleyicileri epey şaşırttı.

Özcan Deniz, Kim Milyoner Olmak İster'de kendi şarkısıyla alakalı soruyu bilemedi.

Özcan Deniz, 100 bin lira değerindeki soruda 90’lı yıllara damga vuran “Yalan mı?” şarkısıyla alakalı bir soruyla karşı karşıya kaldı. 'Özcan Deniz, 'Yalan mı?' adlı şarkısında ek almış ya da almamış toplam kaç kez 'yalan' der?' sorusuna yanıt vermekte zorlanan Özcan Deniz, kendi şarkısında seyirci joker hakkını kullandı. 

Şıklarda yer alan “23, 33, 43 ve 53” seçenekleri arasında en fazla oyu alan “53” yanıtını veren Özcan Deniz, joker hakkı sayesinde soruya doğru yanıt verirken şarkıda 53 kez 'yalan' demesine ise epey şaşırdı.

