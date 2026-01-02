Milyoner'e Konuk Olan Özcan Deniz, Kendi Şarkısıyla Alakalı Soruda Joker Kullandı

Özcan Deniz, 100 bin lira değerindeki soruda 90’lı yıllara damga vuran “Yalan mı?” şarkısıyla alakalı bir soruyla karşı karşıya kaldı. 'Özcan Deniz, 'Yalan mı?' adlı şarkısında ek almış ya da almamış toplam kaç kez 'yalan' der?' sorusuna yanıt vermekte zorlanan Özcan Deniz, kendi şarkısında seyirci joker hakkını kullandı.

Şıklarda yer alan “23, 33, 43 ve 53” seçenekleri arasında en fazla oyu alan “53” yanıtını veren Özcan Deniz, joker hakkı sayesinde soruya doğru yanıt verirken şarkıda 53 kez 'yalan' demesine ise epey şaşırdı.