2 Hafta Yayınlanmayacaktı! Uzak Şehir'in Yeni Bölüm Tarihi Değişti

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 17:17

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, televizyondaki yılbaşı arası nedeniyle 2 haftalık bir ara vermişti. Yeni bölümünün 12 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulduktan sonra Uzak Şehir seyircisi yoğun tepki göstermişti. Seyircinin ısrarları sonuç verdi ve Uzak Şehir'in yeni bölüm yayın tarihi değiştirilerek erkene çekildi.

Yerli diziler, yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi.

Yeni yıl haftasında 4 dizi hariç tüm yerli dizilerin yeni bölümleri iptal edildi. Dizilerin büyük çoğunluğu 1 haftalık ara verirken Uzak Şehir'in 2 haftalık ara vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Yayınlanan fragmanda Uzak Şehir'in yeni bölüm tarihi 12 Ocak Pazartesi olarak gösterilmiş fakat seyirciden gelen tepkilerin ardından fragmandaki tarih kaldırılmıştı.

Uzak Şehir'in yeni bölüm tarihi değişti. Seyirci tepkilerinin ardından yeni bölüm erkene çekildi.

Uzak Şehir'in yayınlanan 2. fragmanında yeni bölümün 5 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacağı duyuruldu. Böylece Uzak Şehir de diğer diziler gibi 1 haftalık bir ara vermiş olacak.

