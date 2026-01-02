2 Hafta Yayınlanmayacaktı! Uzak Şehir'in Yeni Bölüm Tarihi Değişti
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, televizyondaki yılbaşı arası nedeniyle 2 haftalık bir ara vermişti. Yeni bölümünün 12 Ocak Pazartesi günü yayınlanacağı duyurulduktan sonra Uzak Şehir seyircisi yoğun tepki göstermişti. Seyircinin ısrarları sonuç verdi ve Uzak Şehir'in yeni bölüm yayın tarihi değiştirilerek erkene çekildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yerli diziler, yılbaşı tatili nedeniyle ertelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'in yeni bölüm tarihi değişti. Seyirci tepkilerinin ardından yeni bölüm erkene çekildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın