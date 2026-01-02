onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İki Dizi Liderlik İçin Kapışmış: 2025'in En Çok Reyting Alan Dizileri

İki Dizi Liderlik İçin Kapışmış: 2025'in En Çok Reyting Alan Dizileri

Uzak Şehir Reyting Sonuçları Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 21:54

2025 yılında yerli diziler arasında inanılmaz bir mücadele yaşandı. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti gibi diziler en çok reytingi alan işlerden oldu. Liderlik için rekabetin kızıştığı 2025'te TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok reyting alan yerli dizileri sıraladık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'te TOTAL kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

2025'te TOTAL kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

1) Uzak Şehir - 18.07

2) Taşacak Bu Deniz - 16.29

3) Eşref Rüya - 9.87

4) Kızılcık Şerbeti - 9.63

5) Teşkilat - 9.30

6) Güller ve Günahlar - 9.26

7) Sahipsizler - 8.89

8) Halef: Köklerin Çağrısı - 8.82

9) Gönül Dağı - 8.73

10) Arka Sokaklar - 7.82

2025'te AB kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

2025'te AB kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

1) Taşacak Bu Deniz - 15.21

2) Kızılcık Şerbeti - 13.64

3) Uzak Şehir - 12.92

4) Teşkilat - 9.32

5) İnci Taneleri - 8.41

6) Eşref Rüya - 8.10

7) Kral Kaybederse - 7.77

8) Bahar - 7.68

9) Leyla: Hayat, Aşk, Adalet - 7.14

10) Mehmed: Fetihler Sultanı - 7.06

2025'te ABC1 kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

2025'te ABC1 kategorisinde en çok reyting alan yerli diziler:

1) Taşacak Bu Deniz - 17.52

2) Uzak Şehir - 17.12

3) Kızılcık Şerbeti - 12.82

4) Eşref Rüya - 10.26

5) Teşkilat - 9.72

6) Gönül Dağı - 8.94

7) Kral Kaybederse - 8.63

8) İnci Taneleri - 8.26

9) Güller ve Günahlar - 8.09

10) Bahar - 7.97

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın