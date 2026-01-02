onedio
Taşacak Bu Deniz Fanı Komşusunun Çığlıklarıyla Fragmandan Haberdar Olmuş

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 21:15

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en sevilen işlerinin başında yer alıyor. Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz, sosyal medyada yoğun ilgi görürken bir izleyici, komşusuyla yaşadığı absürt olayı anlattı. Taşacak Bu Deniz fanı komşusunun yeni bölüm fragmanına verdiği tepkiyi kendi evinden duyduğunu belirten seyirci, dizinin popülerliğini bir kez daha hatırlattı.

TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi olmaya devam ediyor. Cuma akşamlarına damga vururken ayrıca seyircisinin sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli gündemde yer almayı başaran Taşacak Bu Deniz'in bir fanının başına gelenler ise sosyal medyada viral oldu.

Taşacak Bu Deniz seyircisi komşusunun yeni bölüm fragmanına verdiği tepkiyi anlatan bir kullanıcı epey güldürdü.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlanınca çığlık çığlığa bir tepki veren komşusunun sesini duyan kullanıcı, fragman yayınlandığını bu çığlıklarla öğrendiğini yazdı. Söz konusu paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
