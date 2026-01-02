Taşacak Bu Deniz Fanı Komşusunun Çığlıklarıyla Fragmandan Haberdar Olmuş
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, sezonun en sevilen işlerinin başında yer alıyor. Uzak Şehir'i tahtından eden Taşacak Bu Deniz, sosyal medyada yoğun ilgi görürken bir izleyici, komşusuyla yaşadığı absürt olayı anlattı. Taşacak Bu Deniz fanı komşusunun yeni bölüm fragmanına verdiği tepkiyi kendi evinden duyduğunu belirten seyirci, dizinin popülerliğini bir kez daha hatırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz seyircisi komşusunun yeni bölüm fragmanına verdiği tepkiyi anlatan bir kullanıcı epey güldürdü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın