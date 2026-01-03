onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Gelişme: Kadroya İki Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Gelişme: Kadroya İki Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 09:51

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde flaş bir gelişme yaşandı. Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın diziye dahil oluşu son anda iptal olurken Şerbo'dan yeni hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki sürpriz oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş bir gelişme yaşanıyor.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş bir gelişme yaşanıyor.

Yeni sezonunda kadrosunda çok ciddi değişiklere giden Kızılcık Şerbeti'nde ana kadrodan 4 isim ayrılmıştı. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı diziye son olarak geçtiğimiz bölüm Bahtiyar Memili veda etti.

Yeni kadrosu ve senaryosuyla devam eden Şerbo'ya 2. sezonda Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın geleceği konuşulurken tarafların anlaşamamasıyla bu gelişme iptal edildi. Fakat Kızılcık Şerbeti'nden hemen yeni bir hamle geldi.

Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ne iki sürpriz isim geliyor. Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan, dizinin 121. bölümünde Özge Borak'ın canlandırdığı Salkım'ın yakın arkadaşı Neriman ve kızı Kübra karakterleriyle dahil olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın