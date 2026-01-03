Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Gelişme: Kadroya İki Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde flaş bir gelişme yaşandı. Rüzgar karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı'nın diziye dahil oluşu son anda iptal olurken Şerbo'dan yeni hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye iki sürpriz oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde flaş bir gelişme yaşanıyor.
Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.
