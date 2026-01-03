Survivor'da Ramazan ve Seren Ay Arasında Tansiyon Yükseldi, Eski Şampiyondan Destek Geldi
Survivor 2026 sonunda başladı. Tamamen yeni yarışmacıların yer aldığı Survivor, daha ilk haftasında kaosun fitilini ateşledi. Gönüllüler takımında yer alan Ramazan'ın Ünlüler yarışmacısı Seren Ay Çetin'e sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Ramazan'ın Seren Ay'a sahip olduğu kemerleri parayla aldığını söyleyince ortalık iyice karıştı.
Survivor'da kaosun fitili daha ilk haftada ateşlendi.
Ramazan ve Seren Ay tartışmasının başlangıcını buraya bırakıyoruz:
Olay henüz soğumamışken Acun Ilıcalı, Ramazan ve Seren Ay'ı konseyde yüzleştirdi.
Konsey yüzleşmesi de burada:
Survivor'da iki kez şampiyon olan Adem Kılıççı'dan Seren Ay'a destek paylaşımı geldi.
