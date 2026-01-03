onedio
Survivor'da Ramazan ve Seren Ay Arasında Tansiyon Yükseldi, Eski Şampiyondan Destek Geldi

Survivor'da Ramazan ve Seren Ay Arasında Tansiyon Yükseldi, Eski Şampiyondan Destek Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 08:58

Survivor 2026 sonunda başladı. Tamamen yeni yarışmacıların yer aldığı Survivor, daha ilk haftasında kaosun fitilini ateşledi. Gönüllüler takımında yer alan Ramazan'ın Ünlüler yarışmacısı Seren Ay Çetin'e sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu. Ramazan'ın Seren Ay'a sahip olduğu kemerleri parayla aldığını söyleyince ortalık iyice karıştı.

Survivor'da kaosun fitili daha ilk haftada ateşlendi.

Survivor'da kaosun fitili daha ilk haftada ateşlendi.

1 Ocak’ta ekrana gelen Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu, beklenmedik bir polemiğe sahne oldu. Gönüllüler takımından Ramazan Sarı’nın, Ünlüler ekibinde yer alan milli dövüşçü Seren Ay Çetin’in kazandığı kemerlerle ilgili sözleri gecenin en çok konuşulan anı haline geldi. Tartışmanın ardından boks camiasından pek çok isim, Seren Ay Çetin’e destek mesajları paylaşarak sporcunun yanında durdu.

Ramazan Seren Ay'a kazandığı altın kemerleri parayla satın aldığını söylerken Seren Ay'dan yanıt gecikmedi.

Ramazan ve Seren Ay tartışmasının başlangıcını buraya bırakıyoruz:

Olay henüz soğumamışken Acun Ilıcalı, Ramazan ve Seren Ay'ı konseyde yüzleştirdi.

Olay henüz soğumamışken Acun Ilıcalı, Ramazan ve Seren Ay'ı konseyde yüzleştirdi.

Seren Ay, Ramazan'ı MMA camiasında tanımadığını belirtirken Ramazan ise 'Sen benim kalibrem misin? Sana öğreteceğim Ramazan Sarı'nın kim olduğunu' ifadelerini kullanarak iddialarına devam etti.

Konsey yüzleşmesi de burada:

Survivor'da iki kez şampiyon olan Adem Kılıççı'dan Seren Ay'a destek paylaşımı geldi.

Survivor'da iki kez şampiyon olan Adem Kılıççı'dan Seren Ay'a destek paylaşımı geldi.

Adem Kılıççı sosyal medya hesabından “Ah Serenay altın kızım, Gereksiz yere kendini insanlara kanıtlamaya ihtiyacın yok senin… 1000 euro mevzusu bu arada doğru olabilir. Ama yanlış kişiye söylenen bir söz. Onu da acemiliğine veriyorum. Sana saygı duyması lazım. Akıllı bir adamsa zamanla öğrenir merak etme..” sözlerini paylaştı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
