İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena'yla İlgili Kameralara Yaptığı Hareket Şoke Etti

İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena'yla İlgili Kameralara Yaptığı Hareket Şoke Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 10:49

İbo Show Yılbaşı Özel bölümünde Asena ve İbrahim Tatlıses, tam 25 yıl sonra bir araya geldi. Fırtınalı bir aşk yaşayan ikili 25 yıl sonra barışarak programda buluşunca sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı. Fakat asıl şoke eden detay daha sonra ortaya çıktı. Yıldız Tilbe'nin programda Asena hakkında yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu.

İbrahim Tatlıses ve Asena, 25 yıl sonra İbo Show'da barıştı.

İbrahim Tatlıses ve Asena, 25 yıl sonra İbo Show'da barıştı.

Bir döneme damga vuran aşklarıyla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses ve Asena, ayrıldıktan sonra asla görüşmemişti. 25 yıl boyunca küs kalan Asena ve İbrahim Tatlıses, İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde bir araya gelerek barıştı.

Bülent Ersoy, Asena'nın 25 yıl boyunca nasıl İbrahim Tatlıses'le görüşmediğini ve yapımcı Polat Yağcı'nın kendisini nasıl ikna ettiğini sorarken yanında oturan Yıldız Tilbe'den şoke eden bir hareket geldi.

Yıldız Tilbe'den İbo Show'da şoke eden hareket.

Yıldız Tilbe'den İbo Show'da şoke eden hareket.

Bülent Ersoy'un Asena ve İbrahim Tatlıses buluşması hakkında konuştuğu esnada Yıldız Tilbe, kameralara bakarak '2 katı para aldı' deyip eliyle işaret yaptı. O anlar kurgu ekibi tarafından fark edilmeyip televizyonda yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

